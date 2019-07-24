Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı
Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.
Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.
Kaynak: Dunya.com
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