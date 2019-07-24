Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı

Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı satın aldı

Şirket, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılan ileri kompozit malzemeler üreten ABD'li Axiom Materials'ı bünyesine kattı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et