Kordonboyu'nda yoğunluk azaldı
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Kordonboyu'nda yoğunluk azaldı

İzmir'de bu hafta sonu, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine ilişkin görüntülerin çekildiği Kordonboyu'nda bugün nispeten sakinlik gözlendi.

08.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 00:26

İzmir'de bu hafta sonu, sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine ilişkin görüntülerin çekildiği Kordonboyu'nda bugün nispeten sakinlik gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda Kordonboyu'nda gözlenen yoğunluk azaldı.

Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşanların, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği gözlendi. Polis ekipleri, kurallara uymayanları uyardı.

İzmir'de hafta sonu, Kordonboyu'nda çekilen görüntüler tepkilere neden olmuştu. Sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı belirlenen 300 kişiye, toplam 945 bin lira ceza kesildiği bildirilmişti.

Kordonboyu'nda yoğunluk azaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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