Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu
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Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.

07.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:14

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri hafta sonlarında gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda sokağa çıkanlar, Kordon'da yoğunluğa neden oldu.

Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk vakanının ardından alınan önlemler kapsamında 10 Nisan'dan sonra hafta sonları, Ramazan Bayramı ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Yaklaşık 2 ayın ardından yeni normalleşme süreciyle bu hafta sonu kısıtlamaya gidilmedi.

İzmir'de bu kapsamda vatandaşların birçoğu dün olduğu gibi bugün de dışarıda vakit geçirmeyi tercih etti. Güneşin batmasıyla Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda buluşan vatandaşlar çimlerin üzerinde zaman geçirdi.

Saatin ilerlemesiyle kalabalığın oluştuğu bölgede alandakilerin sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği ve maske takmadığı görüldü.

Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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