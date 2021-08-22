KORDON YOLU YAPIMINA BAŞLANDI - 21 Ağustos 2021

KORDON YOLU YAPIMINA BAŞLANDIİlçemizin kalbinde yer alan ve en önemli alanlardan biri olan Beşkapılar Kalesi kordon yolu, Anıtlar Kurulu ve bakanlıklardan alınan izinlerle iyileştiriliyor.

KORDON YOLU YAPIMINA BAŞLANDI

İlçemizin kalbinde yer alan ve en önemli alanlardan biri olan Beşkapılar Kalesi kordon yolu, Anıtlar Kurulu ve bakanlıklardan alınan izinlerle iyileştiriliyor. Tarihi dokusunu koruyarak; yürüyüş yollarının, seyir terasları ile donatılması ve kalenin etrafına geçişi sağlayan yürüyüş yoluna su kanalları ekleyerek denizin kale duvarları ile buluşması planlanmaktadır. Foça Kalesi 2. Etap Projesi Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile yapımına başlanmıştır. Bu önemli alanda verdiği destek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e teşekkür ederiz.

Kaynak: Habermetre