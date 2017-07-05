Kordon Kanında Farkındalık Yaratılması Gerekiyor"

Uluslararası Kordon Kanı Farkındalık Ayı nedeniyle açıklamalarda bulunan Yaşam Bankası Fami Cord Group Yetkilisi Serdar Burku, Avrupa'da her 100 doğumun 2'sinde kordon kanı saklanırken Türkiye'de bu oranın 1000 doğumda 5 olduğunu belirtti.



"FARKINDALIK YARATILMASI GEREKİYOR"



Sadece doğum esnasında alınabilen kordon kanının anemi, kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olabildiğini belirten Serdar Burku, kordon kanı konusunda farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:



"Avrupa'da gerçekleşen doğumlarda kordon kanı saklanma oranı yüzde 2 iken, bu oran yılda ortalama 1 milyon 300 bin doğum olan Türkiye'de sadece yüzde 0,5. Yani Avrupa bu konuda bizden 4 kat ileride. Doğumlardaki artış ve kan hastalıkları görülme olasılığı değerlendirildiğinde,kordon kanı saklama oranının yükselmesi ve bilinçlenmenin artması çok önemli. Kordon kanının hayat kurtardığının farkında olmalıyız."



Bu konuda farkındalığı sağlamak için eğitimler verdiklerini de belirten Burku, "Bu eğitimlerle anne adayları ile eşlerini alanında uzman doktorlarla, doğum koçu, hamile ve yoga eğitmenleriyle buluşturuyoruz. Kök hücre tedavisi yapan doktorlar aracılığıyla da kordon kanının saklanmasının önemini ailelere anlatıyoruz. Bu doğrultuda geçen yılki eğitimlerimizle 1500'ün üzerinde aileyi bilgilendirdik. Yıl sonunda bu sayıyı en az ikiye katlamayı hedefliyoruz" dedi.