Kordon'daki yoğunluğun ardından denetimler arttı
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Kordon'daki yoğunluğun ardından denetimler arttı

Kordon'daki yoğunluğun ardından denetimler arttı İzmirli vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olmamasını fırsat bilerek dün Kordon'da oluşturdukları yoğunluk tepki çekerken, bugün de vatandaşların Kordon'a akın etmesinden dolayı emniyet güçleri var olan denetimlerini artırdı.

07.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:15

Kordon'daki yoğunluğun ardından denetimler arttı

İZMİR - İzmirli vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olmamasını fırsat bilerek dün Kordon'da oluşturdukları yoğunluk tepki çekerken, bugün de vatandaşların Kordon'a akın etmesinden dolayı emniyet güçleri var olan denetimlerini artırdı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasını fırsat bilen İzmirliler yine Alsancak Kordon'a akın etti. Dün akşam saatlerinde Kordon'da yoğunluk oluşturan, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen ve vatandaşların görüntüleri tepki toplamış, birçok insan sosyal medya hesabından o görüntüleri eleştirmişti. Bugün de akşam saatlerinde Kordon'a akın eden İzmirliler, bu kez İzmir polisi tarafından sıkı denetimlere tabii tutuldu. Var olan tedbirlerini artıran emniyet güçleri, Kordon'da devriye görevi atarken, vatandaşları da sık sık sosyal mesafeye kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ikazlarda bulundu.

Öte yandan, Zabıta ekipleri de Kordon'da yaya olarak devriye görevi icra ederek vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları hususunda ikazlarını yineledi.

Kordon'daki yoğunluğun ardından denetimler arttı

Kaynak: İHA

Manşet

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