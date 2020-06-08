Kordon'da kurallara uymayanlar belirlenecek Bu hafta sonu korona virüs salgınına rağmen İzmir Kordonboyu'nda kurallara uymayarak dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu hafta sonu korona virüs salgınına rağmen İzmir Kordonboyu'nda kurallara uymayarak dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlatıldı.

İzmir polisi, bu hafta sonu korona virüs salgınına rağmen İzmir Kordonboyu'nda sosyal mesafe kurallarına uymayarak dans edip halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan İzmir'de, bu hafta sonu kısıtlama uygulanmadı. Bunu fırsat bilen çok sayıda İzmirlinin tercihi ise Kordonboyu oldu. Ancak sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan bazı kişiler dans edip halay çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ise polis harekete geçti. Ekipler, bu şahısları belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA