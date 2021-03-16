Korcok: "(Türkiye-AB ilişkileri) Olmak istediğimiz yerde değiliz"
16.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:45
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ve sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ve sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. Korcok, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı