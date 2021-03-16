Korcok: "(Türkiye-AB ilişkileri) Olmak istediğimiz yerde değiliz"

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ve sorulan soruyu cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.