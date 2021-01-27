Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler
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Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler

27.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:24
Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler

Kol, "Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı" dedi.

Kol, "Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı" dedi.

Kol ayrıca Dubai'den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyledi: "Mesajda 'saçlarına 50 bin dolar veririm' yazıyordu. Mehmetçik Vakfı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yaparlarsa saçlarımı kazıtırım."

Kaynak: Hürriyet

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