Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler

Kol, "Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı" dedi.

Kol, "Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı" dedi.

Kol ayrıca Dubai'den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyledi: "Mesajda 'saçlarına 50 bin dolar veririm' yazıyordu. Mehmetçik Vakfı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yaparlarsa saçlarımı kazıtırım."

Kaynak: Hürriyet