Korcan Kol: 50 bin dolara saçımı istediler
27.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:24
Kol, "Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı" dedi.
Kol, "Az önce kuaförden çıktım. Biraz mutsuzum. 6 yıldır uzattığım saçlarımın büyük kısmını rolüm için kestirdim. Oyunculuk aşkım bana bunu yaptırdı" dedi.
Kol ayrıca Dubai'den bir kadın hayranının saçlarını ona göndermesi için mesaj attığını söyledi: "Mesajda 'saçlarına 50 bin dolar veririm' yazıyordu. Mehmetçik Vakfı ya da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yaparlarsa saçlarımı kazıtırım."
Kaynak: Hürriyet