Koray Şerbetçi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Koray Şerbetçi'nin hayatı ve biyografisi

Koray Şerbetçi'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Koray Şerbetçi kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

KORAY ŞERBETÇİ KİMDİR?

Koray Şerbetçi 1976 yılında Sivas'ta doğdu. 1997 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Koray Şerbetçi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Genel Türk Tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Tarih öğretmeni olarak Kırklareli'nde görev aldı.

Koray Şerbetçi doğum tarihi : 1976

Koray Şerbetçi kaç yaşında : 45 yaşında

Koray Şerbetçi nereli : Sivas

Koray Şerbetçi mesleği ne : Tarihçi, Moderatör

Tefekkür ve Mihenk dergilerinde medeniyet tarihi ile ilgili yazılar yazan Koray Şerbetçi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aylık dergisi tarih köşesini yazmaktadır. Televizyon programcılığı ve moderatörlük de yapan Koray Şerbetçi, BEA TV'de An ve Zaman, Tarihin Sırları programlarını yapmıştır. Aynı zamanda CNN Türk'te Zaman Kırılması programını da sunuyor.

TRT ekranlarında yayınlanan Savaşın Efsaneleri ve Türk Okçuluğu'nun Serüveni belgesellerinde uzman tarihçi olarak bulunan Koray Şerbetçi 24 TV'de An ve Zaman programının moderatörlüğünü yapmaktadır.

CNN Türk kanalında Zaman Kırılması programının moderatörlüğünü yapmaktadır.

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