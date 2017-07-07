Koray Kurt ve Aykut Yenen, Orhangazi Belediyespor'da

SPOR Toto 3.Lig'de mücadele veren Orhangazi Belediyespor, Koray Kurt ve Aykut Yenen'i alarak kadrosunu güçlendirdi.



Yeni sezonda 3.Lig'de başarılı olmak isteyen Orhangazi Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar yeni sezon öncesi takımın forvet hattını güçlendirdi. Orhangazi Belediyespor, geçen sezon Dersimspor'da oynayan ve 10 gol atan Koray Kurt'u 1 yıllığına kadrosuna dahil etti.



Orhangazi Belediyespor günün ikinci transferini ise Aykut Yenen ile yaptı. Niğde Belediyespor'da son olarak görev yapan Aykut Yenen ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Orhangazi Belediyespor transferi de kapattı.



- Bursa