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Koray Günterli ve Mert Çetinli Verona farklı kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Koray Günterli ve Mert Çetinli Verona farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 7'nci hafta mücadelesinde Koray Günter ve Mert Çetin'i forma giydiği Hellas Verona, evinde ağırladığı Spezia'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 7'nci hafta mücadelesinde Koray Günter ve Mert Çetin'i forma giydiği Hellas Verona, evinde ağırladığı Spezia'yı 4-0 mağlup etti.

Koray Günter'in ilk 11 başladığı ve 45 dakika sahada kaldığı maçta milli stoper Mert Çetin ise 46'ncı dakikada Faroni'nin yerine oyuna dahil oldu. Verona'ya galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Simeone, 16'ncı dakikada Faroni, 42'nci dakikada Caprari ve 71'inci dakikada Bessa kaydederken, 81'inci dakikada Bastoni, Sprezia'da kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı. Teknik direktörlüğünü İgor Tudor'un yaptığı Verona, 4 maçta 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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