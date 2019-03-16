Koray Aydın: "(İyi Parti) Müthiş Bir Sahiplenme Duygusuyla Türkiye Genelinde Yükseliş Var"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi.

Aydın, programı kapsamında il teşkilatını ziyaret etti, daha sonra kentte bulunan esnafları gezdi.

Bir otelde partilileriyle bir araya gelen Aydın, burada yaptığı konuşmada, Isparta'nın "demokrasi meydanı" olduğunu söyledi.

Isparta halkının partilerine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Aydın, seçimlerde ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Ankara, İstanbul ve Bursa'da Millet İttifakı adaylarının öne geçtiğini ileri süren Aydın, "Anketlerin verdiği verileri doğrulayan çok güzel atmosferle karşılaştık. Anketlere bakılırsa genel seçimlere göre oy oranımızın çok yükseldiği görülüyor. Müthiş bir sahiplenme duygusuyla Türkiye genelinde yükseliş var." dedi.

Toplantıya, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, İYİ Parti Isparta Belediye Başkan adayı Gökmen Gökmenoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA