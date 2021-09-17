Koray Avcı zor günleri atlatmaya çalışıyor: İyi olmak için çabalıyorum - Haberler Magazin
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Koray Avcı zor günleri atlatmaya çalışıyor: İyi olmak için çabalıyorum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Koray Avcı zor günleri atlatmaya çalışıyor: İyi olmak için çabalıyorum

Avcı, cenaze sürecinde kendisini yalnız bırakmayanlara sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Avcı, cenaze sürecinde kendisini yalnız bırakmayanlara sosyal medya hesabından teşekkür etti.

"Herkese merhaba, öncelikle mesaj atan sosyal medyadan ulaşmaya çalışan, arayan ve üç gündür yanımdan ayrılmayan dostlaroma ve sevenlerime annem, kardeşim ve kendim adına sonsuz teşekkür ederim. Babam artık dinleniyor. Onu en güzel şekilde uğurladık. Merak etmeyin, ben de iyiyim. En azından iyi olmak için çabalıyorum. Sizi seviyorum. Çok kıymetlisiniz, var olun. Sevgi ve saygılarımla..."

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