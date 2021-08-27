Koray Avcı'nın Kuruçeşme heyecanı
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Koray Avcı'nın Kuruçeşme heyecanı

Koray Avcı'nın Kuruçeşme heyecanı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, heyecanını "Burada ilk kez sahneye çıkacağım. Boğaz'ın kenarında, köprünün altında şarkı söyleyeceğime inanamıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, heyecanını "Burada ilk kez sahneye çıkacağım. Boğaz'ın kenarında, köprünün altında şarkı söyleyeceğime inanamıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Daha sonra sevenlerinin karşısına çıkan Avcı, geceye "Sarhoş Gibiyim" şarkısıyla başlayıp Türk müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Şarkıcı, sahnesinde Aşık Mahzuni Şerif'in torunu Yiğit Mahzuni'yi de ağırladı ve onunla birlikte "Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın", "Mevlam İki Göz Vermiş", "Zalım" şarkılarını okudu.

Kaynak: Hürriyet

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