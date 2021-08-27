Koray Avcı'nın Kuruçeşme heyecanı

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçı, heyecanını "Burada ilk kez sahneye çıkacağım. Boğaz'ın kenarında, köprünün altında şarkı söyleyeceğime inanamıyorum" sözleriyle dile getirdi.