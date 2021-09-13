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Koray Avcı'nın acı günü

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Koray Avcı'nın acı günü

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, hayatını kaybetti. Haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü şarkıcı, cenazede çelenk yerine bağış istedi.

Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası vefat etti. Şarkıcı, haberi Instagram'dan duyurdu. Avcı, "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Covid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz. Avcı Ailesi" diye yazdı.

Koray Avcı'nın acı günü

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