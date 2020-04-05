KORANAVİRÜSE RAĞMEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİ YAKALANDI BALAT'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

BALAT'ta ihbar üzerine bir kahvehaneye giden polis ekipleri 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken kahvehane sahibine "Kumar oynatmak" ve "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere uymamak" suçlamasıyla işlem yapıldı. Haklarında idari yaptıran başlatılan kumarbazlara ise Kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira arasında ceza kesileceği öğrenildi.

GECEYARISINDAN SONRA KUMAR OYNUYORLARMIŞ

Fatih, Balat Mahallesi, Ayan Caddesi üzerinde bir kahvehanede gece yarısından sonra kumar oynandığı ihbarını alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Gece yarısı kahvehaneye yapılan baskında Koranavirüs salgını nedeniyle kapalı olması gereken mekanda 15 kişi kumar oynarken yakalandı. Kahvehanede yapılan incelemede çok sayıda iskambil kağıdı ve baskın sırasında masaların üzerinde bulunan kumar parası olduğu değerlendirilen 830 lira ele geçirildi. Kahvehanenin sabaha kadar açık olduğu tespit edildi.

CEZA KESİLECEK

Polis ekipleri içende kumar oynayanlar hakkında 1593 sayılı umumi Hıfzasıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve kumar oynamak suçlarından idari yaptırım kararı uyguladı. Bu kişilere kaymakamlık tarafından 750 ile 3 bin 180'şer lira aralığında ceza kesileceği öğrenildi. Ayrıca kahvehaneyi işleten İsmail R.E. i. ile ilgili TCK 195. madde(Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin alınan Tedbirlere Aykırılık) ve TCK 228 (Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama) maddelerine istinaden adli işlem başlatıldı.

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-Kahvehanedekilerin görüntüsü

Kaynak: DHA