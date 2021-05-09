KORANAVİRÜS UNUTULDU, YÜZLERCE KİŞİ PAZAR TEZGAHLARINA AKIN ETTİ
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KORANAVİRÜS UNUTULDU, YÜZLERCE KİŞİ PAZAR TEZGAHLARINA AKIN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları açıldı.

ADANA'da koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları açıldı. Maske, mesafe ve hijyen kullarına uyularak ve pazar tezgahları arasında 3 metre kuralı getirilmesine rağmen, müşteriler adete koronavirüsü unuttu. Pazar tezgahlarındaki yoğunluklar dikkat çekti. Semt pazarına alışverişe gelen Oğuz Arslantaş, "Şu anda burada kısıtlama yok. Şu kalabalığa bir bakın. Virüs yayılıyor?? dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında her kentte olduğu gibi Adana'da 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan semt pazarları İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında birçok noktada kuruldu. Vatandaşların evlerine en yakın noktadaki pazar yerlerinde alışveriş yapmaya başladı. Genelge kapsamında pazar tezgahları arasına 3 metre mesafe koyulmasına karşın vatandaşlar adete koronavirüse meydan okudu.

ALIŞVERİŞ YAPMADAN DÖNDÜLER

Yüzlerce vatandaş Çukurova ilçesine bağlı kapalı semt pazarına akın etti. Vatandaşların meyve ve sebze tezgahlarında mesafe kurallarını ihlal ederek alışveriş yapması dikkat çekti. Yoğun kalabalığın oluştuğu pazarda birçok vatandaş ise alışveriş yapmadan pazar yerini terk etti.

Pazar alışverişi yapmak için annesiyle birlikte gelen Aysel Özdemir, insanların birçok sorunla uğraşırken birde pazar yerinde virüsle uğraştığını söyledi. Özdemir, "Virüs zaten bu şekilde yayılıyor. Böyle olursa virüs bitmeyecek" dedi.

'VİRÜS YAYILIYOR'

29 Nisan gününden beri evde tam kapanmaya uyduğunu ve zorunlu ihtiyacı olmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyen Oğuz Arslantaş, "Şu kalabalığı anlatmamıza gerek yok. Koronavirüs bu şekilde yayılıyor. Şu anda burada kısıtlama yok. Şu kalabalığa bir bakın. Virüs yayılıyor" diye konuştu.

KORANAVİRÜS UNUTULDU, YÜZLERCE KİŞİ PAZAR TEZGAHLARINA AKIN ETTİ
KORANAVİRÜS UNUTULDU, YÜZLERCE KİŞİ PAZAR TEZGAHLARINA AKIN ETTİ
KORANAVİRÜS UNUTULDU, YÜZLERCE KİŞİ PAZAR TEZGAHLARINA AKIN ETTİ
KORANAVİRÜS UNUTULDU, YÜZLERCE KİŞİ PAZAR TEZGAHLARINA AKIN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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