Koranavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için tulumlu ve sedyeli sosyal deney Koranavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için tulumlu ve sedyeli sosyal deneyKONYA'da Sen Değerlisin Derneği üyeleri, koronavirüs tedbirlerini dikkat çekmek için kentin en işlek bölgesinde sosyal deney yaptı.

Koranavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için tulumlu ve sedyeli sosyal deney

KONYA'da Sen Değerlisin Derneği üyeleri, koronavirüs tedbirlerini dikkat çekmek için kentin en işlek bölgesinde sosyal deney yaptı. Beyaz renkli tutumları giyip ellerinde sedye ile maske takmayanların önüne çıkarak, uyarıda bulunup, vatandaşların tepkilerini ölçtü. Maske takmayı ihmal edenlerde, onları görünce maskelerini taktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında yer alan Konya'da tedbirlere uyulması için sivil toplum kuruluşları da katkıda bulunmaya çalışıyor. Sen Değerlisin Derneği üyeleri de koronavirüs tedbirlerini uyulması ve farkındalık oluşması için kentin en işlek bölgesi olan Zafer Meydanı'nda sosyal deney yaptı. Deney kapsamında beyaz renkli tulumlarını giyen üyeler, ellerinde sedye ile maske takmayanların öncelerine çıkıp, megafonla da 'Sen değerlisin, koronavirüs değil, tedbirsizlik öldürür' diye uyarılarda bulundu. Maske takmayı ihmal edenlerde, onları görünce maskelerini taktı. Sen Değerlisin Derneği Başkanı Şerife Çelikol, derneklerinin kısa bir süre önce kurulduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadelede sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Yaptığımız sosyal deneyle vatandaşlara mücadelenin sağlık çalışanlarına bırakılmaması ve kurallara uyarak mücadeleye destek verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istedik" dedi.

Kaynak: DHA