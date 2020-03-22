Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar
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Rize Belediyesi, Rize, 3. Sayfa

Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar

Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı apartman sakinleri Korona virüsü salgınına rağmen çaresiz evlerini terk ettiler.

22.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:17
Korana'ya rağmen evlerinden mecbur çıktılar

Rize'de taşıyıcı kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 10 katlı apartman sakinleri Korona virüsü salgınına rağmen çaresiz evlerini terk ettiler.

Olay Merkez'e bağlı Camiönü mahallesinde dün akşam 17.00 sularında meydana geldi. Çay apartmanında oturan apartman sakinleri binanın kolonlarından bir ses geldiğini duyarak Rize Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı teknik ekipler yaptıkları çalışmalardan sonra binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etti. Ekipler 44 daire ve 10 ticari işletmenin bulunduğu 10 katlı bina hakkında hemen tahliye kararı çıkartılarak bina boşaltıldı. Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi.

"Ne yapacağız şaşırdık"

Daha önce binanın sağlamlığının ölçüldüğü ve yüzde 60 sorunlu çıktığını dile getiren Cesim Amedi isimli binada oturan bir vatandaş "28 yıldır burada oturuyorum. Allah'tan gelen bir afet gibidir bu da. Mağdur olduk yani ne yapacağız şimdi bizde şaşırdık, sokakta kaldık. Gece boşalttık evi, ceketimizi aldık çıktık hemen. Çöküntü varmış altta, kolonları patlamış. Çoluk çocuk mecbur kaldık gece yarısı çıktık dışarı, gece otelde kaldık. Daha önce bakmıştılar binanın durumuna yüzde 60 sıkıntılı demişlerdi. Bu geç kalmış bir durum. Korona virüs salgını nedeniyle her taraf sıkıntılı, sokağa çıkmak bile bizim için sıkıntılı bir durum. Şuan kalacak bir yerimiz yok, 6 nüfusla dışarda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Çatlama sesi ile herşey ortaya çıktı"

Dün akşam saat 17.00'da meydana gelen çatırtı seslerinin ardından Rize Belediyesi ekiplerine haber verildiğini dile getiren Günaydın Memişoğlu "Akşam saat 17.00'da bir çatlama oldu, ses duyuldu ve Rize Belediyesi'ne haber verildi. Belediye ekipleri geldi ve tahliyesini istediler binanın. Gece de gelip mühürlediler. Vali bey kriz masası oluşturdu, ev bulamayan vatandaşlar öğretmen evine yerleştirildi, yurt açıldı oraya yerleştirildi" dedi.

Kızının evine misafirliğe gittiği akşam böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden Şükran Ülgen ise herkesin üzgün olduğunu dile getirerek "Bizde dün haber aldık ilk defa, alttan kolonlar patlamış hemen acil çıkarttılar bizi dışarıya, kıyafetlerimiz falan hep içeride kaldı. Şimdi belediyeyi bekliyoruz müsaade ederseler içeriden eşyalarımızı alacağız. Herkesin morali çok bozuk" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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