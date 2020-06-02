Korana'ya rağmen Doğu Karadeniz ihracatı hız kesmedi Küresel Korana virüs salgınına rağmen Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yapılan ihracatta bir düşüş yaşanmadı.

Küresel Korana virüs salgınına rağmen Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yapılan ihracatta bir düşüş yaşanmadı.

Konuyla ilgili Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Genel Sekreterlik yetki alanlarında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2020 yılının 5 aylık döneminde 566 milyon 561 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştiğini belirtti. Kalyoncu, gerçekleşen ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 oranında bir artış yaşandığını belirterek "Küresel salgın Covid-19 un tüm dünya pazarlarında yol açmış olduğu talep daralması ve piyasalardaki olumsuzluklara rağmen, Bölge ihracatımızda 5 aylık dönemde düşüş olmaması, hatta az da olsa artış yakalanması sevindirici bir gelişme olmuştur. Bölge illerinden Rize ve Gümüşhane illerimizin ihracatında yaşanan düşüşte en önemli etken dünya pazarlarında pandemi etkisi nedeniyle üretimin durması sonucu bu illerin ihracatında ağırlıklı paya sahip olan çinko, krom ve bakır gibi madencilik ürünlerinin siparişlerinin iptal edilmesidir. Bunun yanında, Artvin ilimizdeki yüksek oranlı ihracat artışının en önemli nedeni ise Gürcistan'a yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla önemli miktarda artmasıdır. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; yüzde 5 artış ve 345 milyon 895 bin dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 11 artış ve 65 milyon 604 bin 881 tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, yüzde 37 artış ve 46 milyon 57 bin dolar tutarındaki ihracatla su ürünleri üçüncü sırayı almaktadır" dedi.

Bölgeden 2020 Ocak-Mayıs döneminde 114 farklı ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Kalyoncu "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda yüzde 29, Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda yüzde 4 ve Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise yüzde 13 artış yaşanmıştır. Covid-19 salgının yol açtığı olumsuzluklara rağmen yavaş yavaş ekonomimizin toparlanmaya başlaması ile en kötünün geride kaldığına inanmaktayız. Bundan sonra alınan tedbirlerle ekonomimizin hızla toparlanarak, ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz. Maliyet artışlarının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ihracatçımızın finansman imkanlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesi ve yurt dışı piyasalarda rekabet imkanı kazandıracak desteklerin verilmesi halinde ihracatçımız çok hızlı bir şekilde sıçrama yaparak, önceki yıllarda olduğu gibi Ülke ekonomisine katkısını daha üst noktalarda sürdürecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA