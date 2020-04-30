Korana virüsten en çok Ege bölgesi korkuyor
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Korana virüsten en çok Ege bölgesi korkuyor

Korana virüsten en çok Ege bölgesi korkuyor
30.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:39

Korana virüsten en çok Ege bölgesi korkuyor "Türkiye Korona Fobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması" neticesine göre en çok Ege bölgesi virüsten korkuyor Türkiye genelinde 81 ilde yapılan 'Korona Fobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması' başlıklı araştırma neticesine göre Denizli'nin...

Korana virüsten en çok Ege bölgesi korkuyor

"Türkiye Korona Fobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması" neticesine göre en çok Ege bölgesi virüsten korkuyor

DENİZLİ - Türkiye genelinde 81 ilde yapılan 'Korona Fobi ve Salgınla İlişkili Duygu Çalışması' başlıklı araştırma neticesine göre Denizli'nin de içerisinde olduğu Ege Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi virüsten en çok korkan bölgeler oldu.

17-25 Nisan 2020 tarihleri arasında internet üzerinden doldurulan formlarla yürütülen araştırmaya 6 bin 318 kişi katıldı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen ankete Ege Bölgesinden 567 kişi katıldı.

Kadınlar korku, endişe, korona virüs hakkında düşününce rahatsız olma ve korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmekten çok korkma oranları erkeklere göre daha yüksek olduğu belirtildi. Büyükşehir ve metropollerde yaşayanların haber ve sosyal medya izlerken endişe duyma oranları yüzde 52 iken ilçe ve kasabada yaşayanlarda bu oran yüzde 47 olarak çıktığı açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre "Korona virüsten çok korkuyorum" diyenlerin oranı yüzde 50 ile Doğu Anadolu bölgesi ve yüzde 49 ile Ege bölgesi oldu. Korkmayanların oranı ise Ege bölgesinde yüzde 12 olduğu açıklandı.

"Korkuyorum her an birinden virüs kapabiliriz"

Denizli'de "Korona virüsten korkuyor musunuz?" sorusuna ise vatandaşların yarısı "Evet" cevabını verdi. İHA muhabirlerinin sorularını cevaplayan vatandaşlar korona ile ilgili görüşlerini açıkladı. Emel Ildız isimli vatandaş, "Yani biraz korkuyorum, her an birinden virüs kapabiliriz" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Hayır korkmuyorum ama önlemimi almakla da dikkat ediyorum maskemi takıyorum öyle çıkıyorum mesafemi koruyorum tedbirleri almak lazım korona virüsten de korkmuyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan röportajlarda ise Denizli'de vatandaşlar önlem aldıklarını ve yine de korktuklarını söylerken bazı vatandaşlar ise 'önlemimi alıyorum korkmuyorum' şeklinde cevaplar verdi.

Korana virüsten en çok Ege bölgesi korkuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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