"Korana virüse karşı 35 farklı hayvan üzerinde araştırma yapıldı
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"Korana virüse karşı 35 farklı hayvan üzerinde araştırma yapıldı

Korana virüs pandemisinin yayılmasında hayvanların rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Serkan Sayıner, 35 farklı hayvan üzerinde yapılan araştırmaya göre, hayvanların yaşam refahını bozacak önlemler alınmasını gerektirecek bir durumun olmadığını kaydetti.

27.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:43

Korana virüs pandemisinin yayılmasında hayvanların rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Serkan Sayıner, 35 farklı hayvan üzerinde yapılan araştırmaya göre, hayvanların yaşam refahını bozacak önlemler alınmasını gerektirecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün hayvanlar aracılığıyla da yayılma durumu araştırılırken, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Tanı Laboratuvarı şefi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Sayıner'den konuyla alakalı bir açıklama geldi. Hayvanlarda virüsün ara konakçılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların arttığını, bu anlamda yapılan bir çalışmada, 35 farklı hayvan türünde virüse karşı savunma proteinleri (antikorlar) arandığını anlatan Dr. Sayıner, bunun için günümüzde en yaygın kullanılan ve güvenilir metotlardan biri olarak kabul edilen ELISA tekniği ile yapılan araştırmada elde edilen sonuçlara göre bu hayvan türlerinin olası ara konakçı olamayacağı kanısına varıldığını ifade etti.

"Evcil hayvanlardan korkulacak bir durum yok"

Sayıner, açıklamasına şöyle devam etti: "Farklı çalışmalarda da farklı hipotezler ve sonuçlar öne sürüldü. Özellikle evcil hayvanlarımız köpek ve kedilerde tespit edilen SARS-CoV-2'ler ilk başlarda endişeye neden oldu. Sonradan bu hayvanların enfekte insanlar ile yakın temas içinde olduğu tespit edildi. Son bilimsel çalışma verileri ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) son açıklamalarına göre hayvanlarımızın yaşam refahını bozacak önlemler almamızı gerektirecek bir durum olmadığı bildirildi. Hayvanlardaki korona virüslerin evrimini yönlendiren mekanizmaların tam olarak anlaşılması SARS-CoV-2'nin ortaya çıkışını, yayılmasını ve evrimini daha iyi anlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, veteriner hekimlerin de bu çalışmalara katkı koymasını gerekli görüyorum."

"Veteriner hekimler birçok salgına karşı mücadele ediyor"

Salgın hastalıklarla mücadelede veteriner hekimliği mesleğinin her zaman gündeminde olduğunu dile getiren Sayıner, "Gerek saha tecrübesi gerekse laboratuvar tecrübesi anlamında eşsiz bir bilgi birikimi ve beceriye sahibiz. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda ülkemizde de yaşadık. Birçok salgına karşı başarılı mücadele gösterdik ve eradikasyonlar programları uyguladık. Tam olarak aydınlatılmamasına rağmen zoonotik kökeni olduğu düşünülen SARS-Cov-2'nin yayılmasında hayvanların rolü büyük ölçüde bir soru işareti oluşturmaktadır. Veteriner hekimler olarak yıllardır birçok türde farklı tip korona virüs kaynaklı enfeksiyonlar ile mücadele ediyoruz. Son yaşanan SARS-CoV-2 kaynaklı pandemi mesleğimizin önemini bir kez daha gösterdi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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