Korana virüs zeytin hasadını vurdu
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Korana virüs zeytin hasadını vurdu

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:06
Korana virüs zeytin hasadını vurdu

Kilis'te zeytin hasadının başladığı bu dönemde kentte artan korona virüs vakaları nedeniyle zeytin üreticileri, işçi bulmakta zorlanıyor.

Kilis'te zeytin hasadının başladığı bu dönemde kentte artan korona virüs vakaları nedeniyle zeytin üreticileri, işçi bulmakta zorlanıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te başlayan hasat dönemi ile üreticiler, zeytin bahçelerinde çalıştıracak işçi bulamıyor. Günlük korona virüs vaka sayısı 150-200 aralığında bulunan ve toplamda hasta hasta sayısının 6 bin kişiyi aştığı kentteki, covid 19'lu hasta ve temaslıların yüksek olması nedeniyle zeytin toplayacak insan sorunu yaşanıyor.

Zeytin üreticileri, bahçelerde çalışacak insanların büyük bir bölümünün korona virüs ve temaslı olması nedeniyle ya hastanede yada evlerinde karantinada olduğunu belirterek, kalan işçilerin de virüsü bahane ederek daha yüksek yevmiye istedediklerini kaydetti - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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