Korana virüs zeytin hasadını vurdu
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Korana virüs zeytin hasadını vurdu

16.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:15

Korana virüs zeytin hasadını vurdu Korona virüs vaka sayısının 6 bin aştığı Kilis'te zeytin üreticileri bahçelerde çalışacak işçi bulamıyor Kilis'te zeytin hasadının başladığı bu dönemde kentte artan korona virüs vakaları nedeniyle zeytin üreticileri, işçi bulmakta zorlanıyor.

Korana virüs zeytin hasadını vurdu

Korona virüs vaka sayısının 6 bin aştığı Kilis'te zeytin üreticileri bahçelerde çalışacak işçi bulamıyor

KİLİS - Kilis'te zeytin hasadının başladığı bu dönemde kentte artan korona virüs vakaları nedeniyle zeytin üreticileri, işçi bulmakta zorlanıyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te başlayan hasat dönemi ile üreticiler, zeytin bahçelerinde çalıştıracak işçi bulamıyor. Günlük korona virüs vaka sayısı 150-200 aralığında bulunan ve toplamda hasta hasta sayısının 6 bin kişiyi aştığı kentteki, covid 19'lu hasta ve temaslıların yüksek olması nedeniyle zeytin toplayacak insan sorunu yaşanıyor.

Zeytin üreticileri, bahçelerde çalışacak insanların büyük bir bölümünün korona virüs ve temaslı olması nedeniyle ya hastanede yada evlerinde karantinada olduğunu belirterek, kalan işçilerin de virüsü bahane ederek daha yüksek yevmiye istedediklerini kaydetti

Korana virüs zeytin hasadını vurdu
Korana virüs zeytin hasadını vurdu
Korana virüs zeytin hasadını vurdu
Korana virüs zeytin hasadını vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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