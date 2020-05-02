Korana virüs tedbirlerini fırsat bilip çocuk parklarını yeniliyorlar

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir evden çıkamayan çocuklar için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek il genelindeki çocuk parklarında yenileme çalışması başlattı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir evden çıkamayan çocuklar için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek il genelindeki çocuk parklarında yenileme çalışması başlattı. 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından çocukların gönüllerince koşup oynaması için oyun parkları yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Trabzon'un çeşitli noktalarında bulunan çocuk parklarında yenileme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'nde bulunan ve çocukların gözde parkları arasında yer alan Oyuncakistan'da yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Oyuncakistan'daki oyun gruplarının deniz etkisinden paslanan kısımları, zımpara ile düzeltilip temizlendikten sonra jeneratör ve kompresör yardımı ile yerinde boyanıyor. Çalışmalar program dahilinde şehir genelindeki diğer parklarda da devam edecek.

Çocukların daha güvenli ve daha temiz parklarda oynaması için yenileme çalışmalarına başladıklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bilindiği gibi Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımızın güvenliği için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Özellikle çocuklarımızın havaların da ısınmasıyla çok sıkıldıklarının ve parklara kavuşacakları günü beklediklerinin farkındayız. Bu nedenle salgın sonrası çocuklarımızı yenilenmiş ve tertemiz parklarla karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. İnşallah pandemi süreci tamamlandığında parklarımızın çocuklarımızla cıvıl cıvıl olacağı günleri hep birlikte yaşayacağız. Bu zor süreci bir an önce atlatıp, yavrularımız ve ailelerinin parklarımızda eskisi gibi vakit geçirecekleri günlere kavuşmayı diliyorum. Çünkü parklar çocuklarımızla güzel" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA