Korana virüs tedbirlerine uymayan 594 şahsa ceza yazıldı

Gaziantep'te korona virüs tedbirlerine uymayan 594 şahsa ceza yazıldı.

Denetimlerin en yoğun şekilde yapıldığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 220 şahsa, 20 yaş altı 1 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 373 şahsa olmak üzere toplamda 594 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı