Korana virüs sebebiyle hamam havluları evden getirilecek Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından işletilen şifalı hamamlarda, geçici bir süre vatandaşların havlularını evden getirmeleri istendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından işletilen şifalı hamamlarda, geçici bir süre vatandaşların havlularını evden getirmeleri istendi.



Belediye Hamam İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamda, "İlçede bulunan şifa kaynağı hamamlarımızda yıllardır verilen havlu hizmeti devam etmektedir. Ancak vatandaşlarımıza Korana virüs salgını tedbirleri amacıyla geçici bir süre kendi evlerinden havlularını getrimelerinin daha uygun olacağı belirtiyoruz" denildi.



Vatnadaşlar, belediyeden yapılan bu talebe sosyal medya üzerinden cevap vererek duyarlılık için teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA