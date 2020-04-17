Koramaz Vadisi UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla ünlü Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girdi.
17.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:06
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla ünlü Koramaz Vadisi, UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne girdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koramaz Vadisi'nin, UNESCO Geçici Miras Listesi'ne girdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com