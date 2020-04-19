Koramaz Vadisi tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle büyülüyor
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Melikgazi, Kayseri, Kültür Sanat

Koramaz Vadisi tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle büyülüyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Koramaz Vadisi, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla büyülüyor.

19.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:57
Koramaz Vadisi tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle büyülüyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Koramaz Vadisi, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla büyülüyor.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan, rakımı 250 metreden 1550 metreye kadar değişen, zürafa fosil yatağı ve kağnı yolları gibi birçok değere ev sahipliği yapan vadi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ile Bağpınar'ı içine alan ve dünyanın ender bölgelerinden biri olan Koramaz Vadisi, yemyeşil örtüsünün yanında kuş cıvıltılarıyla bezenmiş doğasıyla cezbediyor.

Vadide ayrıca 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100'den fazla sivil mimari yapı, 40'dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 yer altı şehri, 21 columbarium mezar, 6 tümülüs tespit edilirken tarihi yapıların sayısının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesinin ardından yapılacak araştırmalarla da artması bekleniyor.

Vadinin tarihi, Kayseri kadar eski

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Koramaz Vadisi'nin zorlu ve bir o kadar da zevkli bir süreçten geçtiğini söyledi.

Koramaz Vadisi'nin en az Kayseri tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:

"İçindeki yaşamla beraber değerlendirirsek hemen vadinin çıkışındaki Asurlara ait Kültepe'nin olması da vadinin yaşayan halkının o kadar eski olduğunu ve buradaki kültürün o kadar derin olduğunu göstermektedir. Burada yaşayan 7 mahallemiz var. Bunlar vadiyle iç içe yaşayan mahalleler. Dolayısıyla emsalleriyle kıyasladığımız zaman son derece ilginç ve yaşayan bir doku aslında."

Özsoy, Koramaz Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girme sürecine değinerek, yaklaşık 3 yıl önce Melikgazi Belediyesinin teklifi ve meclis değerlendirmesiyle Kayseri'deki vadilerin ne kadar değerli olduğu ve bunların korunmasıyla ilgili bir meclis kararı alındığını anlattı.

Ötedere ve Kırlangıç gibi vadiler üzerinde çalışmak için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Özsoy, "Devlet, Koramaz Vadisi için bu noktada üzerine düşeni yaptı. Birçok başvuru içinden Koramaz Vadisi'ni uluslararası bir platforma taşımak için önümüzü açtı. Bize düşen bundan sonra çalışmamız ve bunu dünyaya kabul ettirmemiz." şeklinde konuştu.

"UNESCO son derece önemli"

Özsoy, vadinin kent ve Kayseri halkı için son derece değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"UNESCO son derece önemli. Bir nevi bu işin formatını belirliyor. Bizi uluslararası yeni bir platforma, belirli seviyeye çekiyor. Bizimle beraber 5 yer daha bu listeye eklendi. Kayseri için yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bence bu, Koramaz Vadisi için çok uzun bir süre değil çünkü son listeye girenlere baktığımız zaman örneğin, Karatepe'nin listeye girmesi 60 yıl sürmüş. Bu süreci biz 3 yıl gibi bir zamanda bir noktadan bir noktaya taşıdık.

Bu, çok önemli bir avantaj. Başka şehirlerin, başka değerlerin, başka kavramların neredeyse yarım asırda aldığı yolu Kayseri, Koramaz Vadisiyle neredeyse birkaç yılda aldı."

Kaynak: AA

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