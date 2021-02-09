Koramaz Vadisi'ne dikilen lavantalardan yağ ve kolonya üretildi

Kayseri'de tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ne dikilen lavantalardan yağ ve kolonya üretildi.

Kayseri'de tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ne dikilen lavantalardan yağ ve kolonya üretildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Koramaz Vadisi sınırlarındaki Bağpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Kumbara, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 7,5 dönümlük arazisine lavanta fidesi dikti.

Çiftçi Kumbara, lavantaların ilk hasadından 7,5 litre lavanta yağı ve bin litre kolonya üretti.

Kumbara, diktiği lavantalardan "Koramaz Vadisi" adıyla ürettiği lavanta yağı ve kolonyasından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a takdim etti.

Başkan Büyükkılıç, üreticilere yeni bir kapı açacak çalışmanın ilk meyvelerini aldıklarını belirtti.

Üreticiyi tebrik eden Büyükkılıç, "Çiftçimiz, belediyemizin fide destekleriyle diktiği lavantalardan "Koramaz Vadisi" adı altında yağ ve kolonya üretti. Bizler tarihi mirasımız Koramaz Vadisi'nin adını tüm dünyaya duyurma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin