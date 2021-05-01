Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
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Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye'de bisiklet sporunun merkezi haline gelen kentte 11 ülkeden 40 sporcunun katıldığı Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Koramaz Vadisi'nin zorlu parkurunda devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Türkiye'de bisiklet sporunun merkezi haline gelen kentte 11 ülkeden 40 sporcunun katıldığı Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, Koramaz Vadisi'nin zorlu parkurunda devam etti.

Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., ORAN Kalkınma Ajansı, Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Velo Erciyes ile kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Koramaz Vadisi'nde devam ediyor. Türkiye, Japonya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Slovenya, Fransa, İtalya, Belçika, Almanya ve Romanya'dan 40 sporcunun katıldığı Mount Erciyes High Altitude MTB Cup, usta pedalcıların mücadelesine sahne oldu. Bisiklet yarışlarında; doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Türkiye'nin ve Kayseri'nin eşsiz vadilerinden biri olan ve 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen Koramaz Vadisi muhteşem manzaralarla objektiflere yansıdı.

Yarışlar hakkında bilgi veren Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai, "Uluslararası dağ bisikleti yarışı yapıyoruz. Dünya Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu takviminde, 11 ülke 40 sporcu bugün saat 11'de yarışa başladı. 12: 30'da. Yarın tekrar Erciyes MTB kamp yarışını burada yapacağız. Bu yarışların amacı, 4 yıl Oran Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile başlattığımız bir proje Erciyes'te yüksek irtifa bisiklet antrenman kampları için Nisan ve Kasım ayları arasında bisiklet sporcularını getirmek. Bu yarışlar onları buraya çeken en önemli etkenlerden bir tanesi. Şu an pandemi döneminde bulunuyoruz. Bu dönemde bize yarışlar için izin veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Kayseri Valimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda yarış yok. Her yer kapalı. Bu yarışlara uçuşlardan dolayı birçok yarışçıda gelemedi. 11 ülkeyi buraya toplamak bizim için bir başarı. Çok güzelde bir parkur oldu" ifadelerini kullandı.

Zorlu parkurun bulunduğu alanı projeyle 'bisiklet köyü' yapmak istediklerini vurgulayan Canfedai, "4 kilometrelik parkurda Vekse köyünün içerisinde başlıyor yarışımız. Koromaz Vadisine girerek tekrar çıkıp, karşı tepeye çıkıp iniyor. Erkekler bugün 7 tur, kadınlar 6 tur, genç erkekler 5 tur, genç kızlar 4 tur olmak üzere bu 4 kilometrelik parkurda yarış yapıyorlar. 25-26 Mayıs'taki yarışlarımızı da yine burada yapacağız. Vekse köyü gerçekten bir doğa harikası, burada tarih var. Eski Rum evleri, Koramaz Vadisi gerçekten görülmesi gereken bir vadi. Kaya mezarları, kaya evleri, vadinin içinden geçen ırmak ve parkurda bulmak istediğiniz her şey var. Çok güzel inişler ve çıkışlar var. Bir turda 160 metre çıkış var. Köylüde bize çok yardımcı oldu. Muhtarımız Mehmet Özkan başta olmak üzere bütün köylü bize çok yardımcı oldu. 1 aydır bizi ağırlıyorlar. Her konuda yardımcı oldular. Güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonra biz bu köyü Oran Kalkınma Ajansı ve büyükşehir belediyemizle bir proje yaparak, burayı bir bisiklet vadisi ve köyü yapmak istiyoruz. Buraya sabit işaretler ile herkesi her zaman gelerek bisiklet sürebileceği, antrenman yapabileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. İnşallah yakın zamanda onu da yaparız" dedi. - KAYSERİ

Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı
Koramaz Vadisi'nde Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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