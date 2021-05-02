Koramaz Vadisi'nde bisiklet heyecanı
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Koramaz Vadisi'nde bisiklet heyecanı

Koramaz Vadisi'nde bisiklet heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bisiklet Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Koramaz Vadisi'nde yapıldı.

Bisiklet Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları Koramaz Vadisi'nde yapıldı.

Koramaz Vadisi Vekse Bölgesinde yapılan yarışlarda sporcular doğal güzellikler arasındaki zorlu parkurda mücadele ettiler. Yarışlar dereceye giren sporculara madalya takdimi ile son buldu. Madalya törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları tebrik etti. - KAYSERİ

Koramaz Vadisi'nde bisiklet heyecanı
Koramaz Vadisi'nde bisiklet heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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