Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği
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Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | Yerel

Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, baharın gelişiyle birlikte yeşile bürünmeye başladı.

Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği

KAYSERİ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, baharın gelişiyle birlikte yeşile bürünmeye başladı.

Deprem kırığı sonucunda oluşan ve tarihi güzellikleri ile UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi, baharın gelişiyle birlikte yeşile bürünmeye başladı. 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi'nde doğal güzellikler havadan görüntülenirken, vadi içerisinde kıvrım kıvrım giden toprak yolda eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kayadan yapılmış 42 tane kilisenin de bulunduğu vadide, baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanması kendine hayran bıraktı.

Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği
Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği
Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği
Koramaz Vadisi'nde 'bahar' güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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