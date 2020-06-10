Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgisini çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgisini çekiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin planlı çalışmaları sonucu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Koramaz Vadisi, bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgisini çekiyor
10.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:48

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin planlı çalışmaları sonucu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Koramaz Vadisi, bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kayseri'nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Koramaz Vadisi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yıllardır süren titiz çalışmalar sonuç getirdi. Bu çalışmaların sonucunda da Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeyi başardı. Tüm bu gelişmelerin ışığında, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Koramaz Vadisi bilim insanlarının da ilgi odağı haline geldi. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Halıcı, Prof. Dr. Ayşe Toluk, Prof. Dr. Cem Vural, Prof. Dr. Abdurrahman Ayvaz, Prof. Dr. Coşkun Tez ve Kayseri Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, Koramaz Vadisi'nde araştırmalarda bulundu. Alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği araştırmaların ışığında vadideki biyoçeşitlilik tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak. Çalışmalar kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek, eylem planı ortaya hazırlanacak. Belirlenecek eylem planı ve konu başlıkları üzerinden çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülecek.

Koramaz Vadisi'ndeki zenginlikleri gün ışığına çıkarmak için yapılan bilimsel araştırmalar Büyükşehir'in destekleri ve birçok bilim insanının da katkısıyla devam edecek ve Koramaz Vadisi, Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden birisi haline gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
Cinayet şüphelisi baba ve oğlu, olaydan 30 saat sonra boş arazideki barakada yakalandı
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı
Batman Valisi'nden 'vahşi' sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
Batman Valisi'nden "vahşi" sulama yöntemine tepki: Su bedava gelmiyor
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgisini çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 15:28:37. #1.15#
title