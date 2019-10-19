Kopyayı önlemek için öğrencilerin başına karton kutu geçiren kolejden özür

19.10.2019 21:03

Hindistan'ın güneyinde bulunan Karnataka eyaletindeki bir üniversite öncesi kolejde, birinci sınıf öğrencilerinin başına sınav sırasında kopya çekilmesini engellemek için karton kutu geçirildi.



"Times of India"nın haberine göre, kopya çekilmesine önlem olarak kimya sınavında meydana gelen olayda, yalnızca ön tarafı açık olan karton kutular öğrencilerin kafalarına geçirildi. Euronews.com'da Görüntüle