Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi ailenin 'en pahalı' tatili
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Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi ailenin 'en pahalı' tatili

ALMANYA'da yaşayan Baki Erdoğan (57) ve ailesi, 'kopya' internet sitesi kurbanı oldu.

Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi ailenin 'en pahalı' tatili
13.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:00

 

ALMANYA'da yaşayan Baki Erdoğan (57) ve ailesi, 'kopya' internet sitesi kurbanı oldu. 3 bin Euro karşılığında satın aldıkları tatil için geldikleri Alanya'daki otelde rezervasyonları olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayan aile, tatillerini yapabilmek için otele 3 bin Euro ödemek zorunda kaldı.  Almanya'da yaşayan Baki Erdoğan, eşi ve 4 akrabasıyla birlikte Alanya'da tatil yapmaya karar verdi. Baki Erdoğan, belirledikleri otelde, internet sitesi üzerinden 3 bin Euro karşılığı 4 günlük tatil satın aldı. Parayı, internet sitesindeki hesap numarasına gönderdi. Kendisine dekont ve rezervasyon bilgilerinin yer aldığı elektronik posta gönderilen Erdoğan, eşi ve akrabaları ile aktarmalı uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanından rezervasyon için aradığı numarayı arayan Baki Erdoğan, uçakla gelecekleri Antalya Havalimanı'ndan servisle alınmak istediklerini bildirdi.Ancak Baki Erdoğan, Antalya Havalimanı'na geldiklerinde aynı numarayı aramasına rağmen kimseye ulaşamadı. Bir süre ise servis şoförünün kaza yaptığı, durumunun ağır olduğu bilgisi verilip, otomobil kiralayıp otele gelmeleri, ödemenin resepsiyonda yapılacağı söyledi.Bunun üzerine Erdoğan ve beraberindekiler, otomobil kiralayıp, Alanya'daki otele geldi.Tatil hayali kuran 6 kişiye, resepsiyon görevlileri adlarına rezervasyon olmadığını söyledi.Kopya internet sitesi üzerinden dolandırıldıklarını anlayan gurbetçiler, jandarmaya şikayetçi oldu. Kalacak yerleri olmayan aile, otele, 3 bin Euro ödemek zorunda kaldı.Baki Erdoğan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Otele geldik, ne rezervasyon var, ne bir şey. Jandarmaya şikayetçi olup, ifade verdik. Bakalım yasal sonuç ne olacak? Jandarma, 'Öyle çok ihbar geliyor ki siz ne ilk ne son olacaksınız' dedi. Geçen günlerde, 3 doktor hanım rezervasyon yaptırmış, Giresun'dan gelmişler, ancak onlar da aynı şekilde dolandırılmış. Bizim kaldığımız otele genç bir çift geldi Hollanda'dan, onlar da aynı siteye para yatırmışlar. "  'KIZIM DOLANDIRICILARLA KONUŞTUĞUNDA DALGA GEÇTİLER'Dolandırıldıklarını anladıktan sonra kızının sahte sitede yer alan numarayı tekrar arayarak, ses kaydı yaptığını ifade eden Erdoğan, "Kızım parayı geri isteyince dalga geçmişler. Ses kaydını jandarmaya verdik. 4 günlük tatil bize 6 bin Euro'ya mal oldu. Kızım havale yapılan bankaya dolandırıldığımızı söylüyor. Gurbetçi olarak buna bir el atılmasını istiyorum. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Yurt dışından gelecek olanlar, rezervasyon yaptıkları yerleri kontrol etsin. Özellikle yanlış sitelere girmesinler. Çok mağdur olacaklarına inanıyorum. Herhangi bir sitede de olsa tekrar tekrar kontrol etsinler, teyit ettirsinler" dedi.'SADECE MİSAFİRLERİMİZ DEĞİL BİZ DE MAĞDURUZ'Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de son dönemde bu tarz dolandırılma olaylarının çok olduğunu belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İnternet üzerinden tatil rezervasyonu yapanların paranın tamamını ödeme gibi bir zorunlulukları olmadığını söyleyen Başkan Sili, şöyle konuştu: "Bu sadece yabancı pazarlar için değil, iç pazarda da aynı sorunumuz var. Bunlar biliyorsunuz bilişim suçları. Ne yazık ki siteler kopyalanarak veya insanlar telefonla aranarak bir şekilde dolandırıcılık yapılıyor. Bunlardan sadece misafirlerimiz değil biz de konaklama sektörü olarak mağduruz. Çünkü misafirimizde hiçbir rezervasyon yok, hiçbir ödemesi yok. Kapıya geliyor, 'Ben ödedim, rezervasyonum var' şeklinde geldiği zaman bizler de üzülüyoruz. Her ne kadar fiyatları minimize ederek misafirlerimize, bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsak da bu insanlar iki kez para ödemiş oluyorlar. Bu hoş bir durum değil."'MUTLAKA GİDECEKLERİ YERİ ÖNCEDEN ARASINLAR'

Bu konuyla ilgili telefon veya internet üzerinden yapılan alışverişlerde ya da görüşmelerde insanların mutlaka turizmle alakalı gidecekleri yer neresiyse orayla irtibat kurmaları gerektiğini söyleyen Başkan Sili, "'Sizi satan böyle bir site var mıdır? ya da bu acenteyle çalışıyor musunuz?' anlamında mutlaka irtibat kurmaları, teyit etmeleri lazım. Ödemelerini de biz genellikle acentelerin veya 'call center' dediğimiz sistemlerin ödemelerini peşin almayız. Yani kapıya geldikleri an ödeme yapma şansına sahipler. Dolayısıyla paranın tamamını göndermeleri gibi bir durum söz konusu değil. Bunlara dikkat ederlerse ve bizleri arayarak teyit ederlerse en azından dolandırılmamış olurlar. Altını çizerek bir kez daha söylüyorum, ne yazık ki tüm dünyada bu çok yaygınlaştı. Misafirlerimizin mağdur olmamaları açısından gidecekleri yeri ya da alacakları ürün anlamında ilgili merci aramalarında fayda var" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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