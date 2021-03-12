Kopuz: "İstiklal Marşı Milli Mücadele'nin bir özetidir"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Milli Mücadele'nin bir özeti olduğunu ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını belirterek, "Mehmet Akif'in söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler nasip etmesin.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Milli Mücadele'nin bir özeti olduğunu ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını belirterek, "Mehmet Akif'in söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan İSTİB Başkanı Kopuz, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüne dikkati çekerek, "Bu yüce millet istiklalinden vazgeçmektense ölümü tercih edeceğini defalarca ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal Marşı'nın, Milli Mücadele'nin bir özeti olduğunu ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını ifade eden Kopuz, "Türk yurdunun üzerinde düşmanın gözü hep olmuştur. Ancak bu asil milletin evlatlarının hürriyet ve bağımsızlık aşkı her hainane teşebbüsü boşa çıkarmıştır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan işgal girişimi de "Ya istiklal, ya ölüm" şiarıyla başlayan Milli Mücadele sonucunda durdurulmuştur. Savaş daha bitmeden, 100 yıl önce bugün 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un bu olağanüstü eseri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Meclis oturumunda Mehmet Akif'in yaptığı konuşmada söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

"Devletin bekası ve milletin istiklali için verilen mücadelenin hiç bitmeyeceğini unutmamalıyız" diyen Ali Kopuz, şöyle devam etti:

"Tarihini kendi kanıyla yazmış bir millete kimse diz çöktüremez. Yeter ki biz gaflete düşmeyelim. İstiklal Marşımız da bu tarihimizin değişmez bir parçasıdır. İstiklal Marşının kabulün 100. yıl dönümü vesilesiyle, Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinde istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu