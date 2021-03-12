Kopuz: "İstiklal Marşı Milli Mücadele'nin bir özetidir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kopuz: "İstiklal Marşı Milli Mücadele'nin bir özetidir"

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:12
Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Milli Mücadele'nin bir özeti olduğunu ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını belirterek, "Mehmet Akif'in söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler nasip etmesin.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Milli Mücadele'nin bir özeti olduğunu ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını belirterek, "Mehmet Akif'in söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapan İSTİB Başkanı Kopuz, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüne dikkati çekerek, "Bu yüce millet istiklalinden vazgeçmektense ölümü tercih edeceğini defalarca ispatlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İstiklal Marşı'nın, Milli Mücadele'nin bir özeti olduğunu ve Türk milletinin ruhunu yansıttığını ifade eden Kopuz, "Türk yurdunun üzerinde düşmanın gözü hep olmuştur. Ancak bu asil milletin evlatlarının hürriyet ve bağımsızlık aşkı her hainane teşebbüsü boşa çıkarmıştır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan işgal girişimi de "Ya istiklal, ya ölüm" şiarıyla başlayan Milli Mücadele sonucunda durdurulmuştur. Savaş daha bitmeden, 100 yıl önce bugün 12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un bu olağanüstü eseri İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Meclis oturumunda Mehmet Akif'in yaptığı konuşmada söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdıracak günler nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

"Devletin bekası ve milletin istiklali için verilen mücadelenin hiç bitmeyeceğini unutmamalıyız" diyen Ali Kopuz, şöyle devam etti:

"Tarihini kendi kanıyla yazmış bir millete kimse diz çöktüremez. Yeter ki biz gaflete düşmeyelim. İstiklal Marşımız da bu tarihimizin değişmez bir parçasıdır. İstiklal Marşının kabulün 100. yıl dönümü vesilesiyle, Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinde istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Birol Güven Şevket Çoruh
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kopuz: "İstiklal Marşı Milli Mücadele'nin bir özetidir" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:17:03. #1.16#
title