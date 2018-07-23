Köpük Fabrikasında Yangın Havadan Görüntülendi (2)

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren köpük fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bahçede stoklanmış köpüklerin de tutuşması sonucu yükselen duman ve alevler paniğe neden oldu.

Fabrika işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı. Alevlerin sıçradığı binadaki LPG tanklarının bulunduğu alanda patlama sesleri duyuldu.

Dumandan etkilenen bir işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangına müdahalede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine çevre ilçelerden de takviye gönderildi.

"Şu ana kadar bize yansıyan bir can kaybı yok"

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının, OSB'de meydana gelen en büyük yangınlardan biri olduğunu söyledi.

Yangının, kartonpiyer ve dekorasyon malzemelerinin üretildiği önemli fabrikalardan birinde çıktığını belirten Bahar, "Yangın 19 bin metrekarelik kapalı bir alanda gerçekleşiyor, bir yere sıçramasın diye uğraşıyoruz." dedi.

Alevlere ilk önce OSB ekiplerince, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçe belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildiğini dile getiren Bahar, "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Şu ana kadar bize yansıyan bir can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Bahar, fabrikadaki alevlerin kısa sürede kontrol altına alınması temennisinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da yangına bir uçak, 2 helikopter ve yaklaşık 40 araçla müdahale ettiklerini belirterek, "Alevler geniş bir alana yayılmış durumda. En kısa zamanda kontrol altına almak için çabalıyoruz. Tek derdimiz bir an önce yangını kontrol altına almak." diye konuştu.

Kısa, gelen bilgilere göre fabrikada mahsur kalan kimsenin olmadığını söyledi.

Bu arada fabrika sahipleri ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sebebinin henüz belli olmadığını, incelemelerden sonra netlik kazanacağını söyledi.

Fabrika sahiplerine ve tüm sanayicilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Karaloğlu, "Yanan fabrika Kar-Yapı dekorasyon, izolasyon üretimi yapan bir fabrika. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin en büyük fabrikalarından bir tanesiydi. 225 işçimizin çalıştığı önemli tesislerden birisiydi. Üzüntümüz büyük." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi tarafından 42 araç, 125 personel, Orman Bölge Müdürlüğünce de 1 uçak, 2 helikopter ve 7 arazözle yangına müdahale edildiğini anlatan Karaloğlu, "İçinde kimyasal malzemelerin olduğu bir fabrika. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor. En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralımızın olmaması, etraftaki diğer fabrikalara sıçramaması ama maddi kaybımız büyük. Onun da hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra rakamsal boyutu ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Yangının makilik araziye de sıçradığını ancak havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevlerin yayılmadan söndürüldüğünü belirten Karaloğlu, şu anda ormanda herhangi bir yangının olmadığını bildirdi.