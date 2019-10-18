18.10.2019 22:38

Köprüyü silahla trafiğe kapatan şüpheli tutuklandı

Şüpheli: "ABD Başkanı Trump'ın sözleri beni çileden çıkardı"

Denize attığı silahın oyuncak olduğunu iddia etti

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını yol ortasında durdurarak elinde silahla araçların geçişini engelleyen şüpheli, "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş istikametinde B.A.isimli şahıs gece saatlerinde aracını köprünün ortasında durdurmuş ve elinde silahla araçtan inmişti. Silah ile araçların geçişini engelleyen şahıs, 1,5 saat boyunca köprüde trafiğin çift yönlü olarak durmasına neden olmuştu. İkna edilen şahıs polis tarafından gözaltına alınırken köprü de trafiğe açılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.A., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"Aracımın bagajındaki oyuncak tabancayı elime aldım"

Şüpheli savcılık sorgusunda, "Bugün saat 03.00 sıralarında alkollü olmamın da etkisiyle bana ait olan araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdikten sonra köprü üzerinde aracımı sağ ve orta şeridi ortalayacak şekilde yan durdurdum. 17 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı Trump'ın Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracımdan indim. Aracımın bagajında bulunan küçük oğluma ait oyuncak tabancayı elime aldım ve köprünün üzerinde bir müddet sağa sola doğru yürüdüm. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Ben araçları durdurmaya çalışmadım. Beni gören araçlar kendiliğinden durdu. Trafik akışı ise devam etti. Sonrasında polisler geldi. Ben bir müddet daha elimde oyuncak silahla sloganlarıma devam ettim ve özel harekat polislerinin geldiklerini gördükten sonra silahı denize attım. Oyuncak silahı denize atmamın sebebi, silahın polisler tarafından gerçek zannedilerek panik olunmasının önüne geçmekti. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" dedi.

Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Trump'ın son beyanı beni iyice çileden çıkardı"

Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Psikolojim bu aralar ailevi sıkıntılar nedeniyle bozulmuştur. ABD Başkanı Trump'ın son beyanı beni iyice çileden çıkardı ve ona tepki olsun diye boğaz köprüsünde aracımı durdurdum. Oğluma ait oyuncak silah çıkartarak dikkat çekmek için kafama dayadım, amacım gazetecileri oraya çağırarak dikkat çekmekti. Herhangi bir vatandaşı rahatsız etmek gibi bir kastım yoktu. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Tutuklandı

Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli B.A., "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçunu işlediğine dair somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin olması ve delillerin tamamının henüz toplanmamış olması gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA