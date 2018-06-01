Köprünün Üzerine Çıkan Genç Barfiks Çekip, Aşağıya Atladı

Köprünün Üzerine Çıkan Genç Barfiks Çekip, Aşağıya Atladı

Antalya'da Manavgat Köprüsü'nün üzerine çıkan genç 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bıraktı. Gencin köprünün ayaklarında üzerinde bir süre barfiks çekmesi ise yürekleri ağza getirdi.

Her gün binlerce vatandaşın ve aracın kullandığı tarihi Manavgat Köprüsü'nden gençlerin tehlikeli atlayışı devam ediyor. İsmi öğrenilemeyen bir genç, önce köprünün alt ayaklarına tutunarak barfiks çekti. Barfiksin ardından köprü ayaklarına çıkan ve tehlikeli hareketlerde bulunan genç daha sonra 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

UYARIYI HİÇE SAYDI

Genç bu hareketi ile köprü üzerindeki "Irmağa girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısını dikkate almadı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atlayan genç, suyun yüzeyine çıkıp kıyıya yüzdü. Gencin bu anları ise telefon ile saniye saniye kaydedildi.

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YORUMLAR (30)

  • ASD:
    20 m yı 1 snıyede gecebılen ısık ısında atlama yapmıs arkadas bence ya atlayana ödul verilmeli yada 20 metre dıyene Bır gerçek metre verilmeli
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  • FATİH ARSLAN:
    Adam büyük bir zevk ile spor yapıyor burada bir anormallik yok. Zaten bir sıfır fazla koymuşlar haber başlığına 2 metre demek istenmiş. .
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