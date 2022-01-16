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Son dakika haber! Köprünün korkuluklarında yürüyerek ölümle dans etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Rusya'da bir kişi demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkuluklarının üzerinde yürüyerek köprüyü geçti.

Rusya'da bir kişi demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkuluklarının üzerinde yürüyerek köprüyü geçti.

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir kişi demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkuluklarında yürüdü. Bir akrobat gibi parmaklıkların üstünde yürümeye çalışan şahsın elleri ceplerinde dengesini kaybederek yürümesi görenleri korkuttu. Dengesini sağlamak için kollarını açarak yürümeye devam eden şahıs, daha sonra köprüden inerek yoluna devam etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber! Köprünün korkuluklarında yürüyerek ölümle dans etti

Son dakika haber! Köprünün korkuluklarında yürüyerek ölümle dans etti

Son dakika haber! Köprünün korkuluklarında yürüyerek ölümle dans etti

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Son dakika haber: Rusya'da bir kişi demiryolu üstündeki otoyol köprüsünün korkuluklarının üzerinde yürüyerek köprüyü geçti.

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