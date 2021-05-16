KÖPRÜNÜN KORKULUKLARINA ÇARPAN KAMYON DEREYE YUVARLANDI

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan 35 ton mıcır yüklü kamyon, tarihi köprünün korkuluklarına çarptı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan 35 ton mıcır yüklü kamyon, tarihi köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada çöken köprüden düşen kamyon dereye yuvarlandı, sürücü Emrah Onuk (35) yaralandı.

Kaza, dün akşam Bandırma'ya bağlı Doğruca Mahallesi'nde meydana geldi. Bandırma-Balıkesir-Bursa'ya ulaşım sağlayan yolun bakım çalışmalarında mıcır taşıyan Emrah Onuk (35) yönetimindeki 10 ACS 742 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarihi köprünün korkuluklarına çarptı. Kazanın ardından kısmen çöken köprüden düşen 35 ton mıcır yüklü kamyon, Doğruca Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan Emrah Onuk'u kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Onuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dereye yuvarlanan kamyon vinçle kaldırılıp, otoparka çekilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

'KÖPRÜ HIZLI YAPILACAK'

Doğruca Mahallesi Muhtarı Adem Taştekin, kazanın ardından çöken köprünün aynı zamanda kırsal Doğruca-Yeni Sığırcı-Bereketli Mahalleleri'nin de ulaşımının sağladığını için önemli olduğunu belirterek, Yol yapımına malzeme sağlayan kamyon köprüyü yıkınca ulaşım aksadı. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımızı arayarak mazeretimizi bildirdik. Köprünün yapımını hızlı şekilde yapılacağını sözünü aldık dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı