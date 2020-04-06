Köprünün altından geçerken aracının üzerine boru düştü Sivas'ta bir sürücü aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü.

Sivas'ta bir sürücü aracıyla köprünün altından geçtiği esnada otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Bağdat Caddesi Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. T.C. idaresindeki 58 NP 756 plakalı otomobil köprü altından geçtiği esnada üzerine su tahliye borusu düştü. Aracının üzerine düşen borunun şokuyla aracından inen sürücü, köprü altında bulunan su tahliye borusunun patladığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, durumu Sivas Belediyesi Temizlik Müdürlüğüne ve Karayolları ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, boru parçalarını yol üzerinden temizledi. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA