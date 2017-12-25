Köprülü Kavşakta Dev Kirişler de Yerini Buldu

Adana Büyükşehir Belediyesi, kuzey-güney yönünde 6 kilometre boyunca kesintisiz trafik akışı sağlayacak Alparslan Türkeş Bulvarı Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'ni hızlandırdı.



Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 6 kilometrelik Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kesintisiz trafik akışı sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'nde temeli inşaatı tamamlanan dev köprülerin beton kirişlerinin montajına başlandı. Kuzey-güney yönündeki ulaşım veren bulvarda, köprü ayaklarının imalatından hemen sonra inşaat sahasına getirilen beton kirişler, vinçler yardımıyla yerlerine yerleştirildi.



2'şer şeritli 6 köprü planlandı



Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik işbirliği yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi, kuzey-güney yönünde kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla Alparslan Türkeş-Kasım Ener Bulvarı-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi'ni planladı. Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatlarıyla hazırlanan projede Alparslan Türkeş Bulvarı'na sağlı sollu olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2'şer şeritli 6 taşıt köprüsünün yapımı öngörüldü.



Temeller tamam, sıra kirişlerde



6 kilometrelik bulvarın güneyden kuzeye gidiş istikameti 30 Ekim'de trafiğe kapatılarak, köprü ayaklarının temel inşaatları başladı. Geçen hafta köprü ayaklarının ortaya çıkmasından hemen sonra, sanayi tesisinde imalatı yapılan beton kirişler, tırlara yüklenerek proje sahasına getirildi. Hafta sonu mesaisini devam ettiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beton kirişleri, vinçler yardımıyla yerlerine yerleştirerek, köprülerin omurgasını oluşturdu.



Yan yollarla kesişen bulvarlara geçiş



Yeni köprüler sayesinde kuzey-güney yönünde ulaşım veren Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik akışı, kesintisiz olarak bir üst kota taşınacak. Hafif raylı sisteme paralel devam ettirilen projede, yan yol bağlantılarıyla Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı'na geçişler verilecek. Projenin etki alanı içinde bulunan otoyol geçiş köprüsünün her iki yanında da 6 metrelik genişletme yapılacak. Viyadüklerle Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı ile ilişkisi kesilen, köprülerle otoyolu transit geçen Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bu sayede kesintisiz trafik akışı sağlanmış olacak. - ADANA