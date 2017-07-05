Köprülerin Kapatılmasına İlişkin 61 kişiye Dava Açıldı

15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılmasına ilişkin iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 şüphelinin eylemlerine yer verildi. Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'ın hayatını kaybettiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatıldı.

Köprüde bulunan maktullerden HASAN Kaya'yı şüphelilerden Yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in, kullandığı aracın tankla ezilmesi sonucunu hayatını kaybettiği belirtilen Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü öne sürüldü.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, tutuklu şüpheli Yarbay Adnan Uygun'un, "Anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 ile 15, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıl ile bin 60 yıla ve "silahla kasten yaralama" suçundan da 6 ile 18 yıl olmak üzere toplam 703 yıl 6 ile bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz için de aynı suçlardan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen'in de yine dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından da 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Şüpheliler Caner Omay , Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, şüpheliler Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk'ün de benzer şekilde üçer kez ağırlaştırılmış ve 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 45 şüphelinin de, "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise 7,5 ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.