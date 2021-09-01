Köprüler ışık saçıyor
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Köprüler ışık saçıyor

Köprüler ışık saçıyor
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01 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİKöprüler ışık saçıyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma ile Hüdavendigar Kent Parkı içindeki köprüler ışıklandırma ile daha estetik bir görünüm kazandı.

01 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Köprüler ışık saçıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma ile Hüdavendigar Kent Parkı içindeki köprüler ışıklandırma ile daha estetik bir görünüm kazandı.

Bursa'nın daha temiz, bakımlı ve görsel anlamda estetik bir kent olması hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin estetik zenginliğine her geçen gün yeni özellikler ekliyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan, halkın ortak kullanım alanlarında zarar gören bordür tretuvar, oturma grupları ve kent mobilyalarını yenileyen ekipler, bu kez estetik bir ışıklandırma çalışmasına imza attı. Özellikle hafta sonları Bursalıların nefes almak için en önemli buluşma noktalarından biri olan Hüdavendigar Kent Parkı içinden geçen Nilüfer Deresi üzerindeki iki köprü, ışıklandırma çalışmasıyla geceleri de görsel bir şölen sunuyor.

Her iki köprüde 30 farklı temada hareketli aydınlatma yapabilen, özel gün ve haftalara göre renk değiştirebilen aydınlatma çalışması parkın değerine değer kattı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Köprüler ışık saçıyor
Köprüler ışık saçıyor
Köprüler ışık saçıyor
Köprüler ışık saçıyor

Kaynak: Habermetre

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