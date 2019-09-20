Köprüler, baş ve boyun kanserine dikkati çekmek için renklendirildi

20.09.2019 23:57

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, baş ve boyun kanserlerine dikkati çekmek amacıyla mavi, mor ve pembe renkte ışıklandırıldı.

İstanbul'daki ikinci ve üçüncü köprü, 16-20 Eylül Baş Boyun Kanserleri Bilinçlendirme Haftası kapsamında, Avrupa Baş Boyun Derneği (EHNS) logosunun renkleriyle aydınlatıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte ışıklandırılan Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da kaydedildi.

Avrupa Baş Boyun Derneği (ENHS) 16-20 Eylül'ü "Tanınmayanı Tanı" sloganıyla halkın bilinçlenmesini artırmak amaçlı Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası olarak kutluyor.

Kaynak: AA