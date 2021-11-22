Köprüköy nerede? Erzurum deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? 22 Kasım Erzurum depremi merkez üssü neresidir? Haritadaki yeri!

ERZURUM ( Haberler.com) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun ardından vatandaşlar, Köprüköy nerede, haritadaki yeri neresidir? Köprüköy hangi ile bağlı? Köprüköy ilçesi nerede bulunuyor? sorularının cevaplarını merak etti.

ERZURUM'DA NEREDE DEPREM OLDU?

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KÖPRÜKÖY NEREDE?

Köprüköy, Erzurum merkeze 58, Pasinler'e 18, Horasan'a 25 km. uzaklıkta, Aras Nehri kenarında yer alan ilçedir.

Daha önceleri Pasinler ilçesine bağlı Çobandede bucağının merkezi olan Köprüköy, 29 Şubat 1972'de belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.

KÖPRÜKÖY HARİTADAKİ YERİ NERESİ

İlçenin kaymakamlık binası E-80 karayolu kenarında olup İlçe Emniyet Amirliği kaymakamlık binasının ikinci katında faaliyet göstermektedir. İlçenin 3 km kadar kuzeyinde çamurlu kaplıca olarak bilinen Deli Çermik bulunmakta ve yaz aylarında mesire alanı olarak da hizmet vermektedir. Şehir nüfusu adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin Şehir merkezi Şehitler, Ziyaret ve Camiikebir Mahallelerinden ibarettir.

İlçe, Erzurum - Kars (E-80 karayolu) yolu üzerinde kurulu olup Pasinler ile Horasan arasındadır. İlçeye de adını veren tarihi Çobandede Köprüsü bu yol kenarında Aras Nehri üzerinde yer almaktadır.

Köprüköy haritadaki yeri:

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet