Köprüköy'de Jandarma ve Polis ortak trafik uygulaması yaptı

13.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:33

Erzurum İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Köprüköy ilçesi uygulama noktasında trafik birimlerince uygulama yapıldı.



Erzurum'un Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Köprüköy ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yapan trafik ekipleri sürücülere emniyet kemeri kullanımı hakkında broşür dağıttılar.



Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yapılan uygulamada trafik ekipleri yapılan uygulamanın sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla olduğunu ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA